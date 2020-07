Parcheggio di via Montegrappa, la storia infinita. Ma adesso i cittadini che abitano nelle adiacenze della struttura, costruita ormai troppi anni fa e mai entrata in funzione, fanno sentire la propria voce, perchè non ne possono più della situazione che vivono. "Risulta fin troppo chiaro il fatto che lo stabile sia utilizzato per il traffico di sostanze illegali". Questa è la denuncia contenuta nella lettera che i cittadini hanno inviato al sindaco Tiziana Magnacca.

"Tale contingenza -prosegue la lettera- richiama nella zona personaggi poco raccomandabili, con il conseguente aumento del rischio per i residenti di subire furti o danni alle abitazioni, come in effetti è già avvenuto. Le pratiche che vi si svolgono, inoltre, deteriorano la zona anche da un punto di vista ambientale e sanitario: non è strano rinvenire siringhe inutilizzate e con ago ancora inserito nel parcheggio e lungo le strade circostanti; nella zona è aumentata notevolmente la presenza di ratti a causa della grande quantità di rifiuti accumulata all'interno del parcheggio e negli spazi adiacenti".

Il parcheggio multipiano nel 2006 è stato colpito da un incendio. Da allora è rimasto così, con i cancelli di accesso presto divelti e l'interno utilizzato per gli scopi più disparati e chiaramente illegali. Più volte, in diverse occasioni in cui il problema è tornato d'attualità, sono stati mostrate immagini che evidenziano il degrado della struttura.

"Un altro disagio -proseguono i cittadini esasperati- causato ai residenti nella zona deriva dai continui schiamazzi, diurni e notturni, prodotti dai frequentatori del parcheggio, che vi si introducono con auto e moto. Da un punto di vista sociale, in ultimo, il parcheggio rappresenta un rischio troppo alto per tutti quei ragazzi minorenni, e ne sono tanti, che marinano la scuola e incoscientemente lì dentro vanno a nascondersi", scrivono i cittadini, indicando quello che sembra essere un costume diffuso tra i giovani sansalvesi.

Un problema reale, che le precedenti amministrazioni, per mancanza di risorse, non sono riuscite ad affrontare. La struttura e tutta l'area necessitano di interventi di riqualificazione. Spetta ora all'amministrazione comunale interessarsi del problema, studiando quelle che potrebbero essere le soluzioni affinchè questa struttura possa divenire funzionale e non restare un luogo degradato.