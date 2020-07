Non solo carte di credito clonate, come dimostra il secondo arresto eseguito dai carabinieri nei confronti di un 64enne, finito in manette due volte nel giro di poche settimane. Nel Vastese circolano anche molte banconote false.

"La scorsa estate me ne hanno rifilate tre", racconta un commerciante di Vasto Marina che ogni anno si trova a dover affrontare il problema: "Sono persone dall'accento meridionale. Arrivano in due. Comprano qualcosa che costa poco e pagano con 50 euro. Riscuotono il resto e se ne vanno. Non sono turisti perché da quel momento non li vedi più", spiega l'esercente. "Tra luglio e agosto mi è successo tre volte. Me ne sono accorto e l'ho fatto notare. Allora queste persone, molto imbarazzate, hanno frettolosamente tirato fuori dai loro portafogli altri soldi. Guarda caso monete o banconote di piccolo taglio. E poi sono usciti velocemente".

In estate, quando la carenza idrica lascia a secco i rubinetti di centinaia di famiglie, a Vasto Marina si sono visti in giro anche i falsi tecnici dell'acqua. Persone che si spacciano per addetti della Sasi, la società che gestisce le reti idriche e fognarie in 92 comuni su 104 complessivi della provincia di Chieti. Dicono di essere stati demandati alla riscossione di presunte bollette arretrate e tentano così di truffare gli anziani.