I genitori dell'asilo nido Stella Maris scrivono una lettera di protesta con cui chiedono che dal Comune vengano accolte le loro richieste. "Circa un anno fa, precisamente il 21 ottobre 2011, noi genitori dell’asilo nido comunale Stella Maris di Vasto Marina, abbiamo presentato all’Ufficio Servizi e Manutenzione del Comune di Vasto, una petizione, regolarmente protocollata, a seguito di una situazione che continuava a verificarsi ogni qualvolta in città arrivavano le piogge stagionali.

Si allagavano (e si allagano tuttora) i vialetti dell’edificio scolastico a causa delle radici dei pini marittimi che, sollevando il manto stradale, impediscono di fatti il deflusso regolare delle acque piovane (alcune volte l’acqua arriva a 8-10 cm di altezza), causando in tal modo il corretto transito delle auto, tenuto conto della loro rilevante altezza.

In più l’asilo presenta una pavimentazione esterna realizzata con monocotture insidiose e pericolose per l’incolumità di tutti, in particolare dei più piccoli (i bimbi di età fino a tre anni). Oltre queste due segnalazioni urgenti, noi genitori chiedevamo anche l’installazione di motorizzazione elettrica per i cancelli di ingresso e la realizzazione di citofoni per l’apertura degli stessi, cosa utile per la sicurezza di bimbi.



L’estate è passata, le ferie godute, ma noi genitori all’inizio di questo nuovo anno scolastico abbiamo trovato gli stessi disagi che avevamo lasciato. Avrà il Comune letto la nostra richiesta? Oppure si renderà opportuno ricorrere all’Autorità Giudiziaria?"



I genitori dell’asilo Stella Maris