Non è sereno il day after delle consultazioni tra il sindaco, Luciano Lapenna, e i partiti della maggioranza. Il primo cittadino ha incontrato le 6 forze politiche della coalizione. Tema del giorno le richieste del Psi: rilancio dell'azione amministrativa, riduzione del numero degli assessorati e, cosa che crea i maggiori problemi, la richiesta di un assessorato. In Consiglio comunale i socialisti sono diventati 3: Gabriele Barisano, Luigi Masciulli e Corrado Sabatini. Un numero sufficiente per mettere in crisi la maggioranza, nonostante le smentite dei giorni scorsi.

Del Casale, cosa avete deciso dopo il faccia a faccia col sindaco?

"Dopo l'incontro di ieri devo ascoltare il direttivo Ma su alcune problematiche poste dal Psi riguardo al rilancio dell'azione amministrativa, dico che il Pd sfrutterà questa richiesta. Riguardo agli assetti in Giunta, la decisione spetta al sindaco".

Cosa vi ha detto Lapenna su quest'ultima questione?

"Ci ha solo letto la lettera dei socialisti. Siamo disposti a parlare di politica, ma non ci interessano i giochi di poltrone. Ho ribadito la nostra vicinanza al sindaco, ma anche la consistenza del gruppo democratico in Consiglio comunale. Non sto a sindacare sulla moralità della richiesta dei socialisti. Potrebbe essere immorale la loro richiesta di un assessorato, ma potrebbe essere stato immorale anche cacciare Rocco Cerulli dalla Giunta. Aspetto che il sindaco ci comunichi se vuole prendere in considerazione la richiesta dei socialisti oppure no. E' lui che fa la squadra di governo ed è lui che deve tener conto degli equilibri in Consiglio comunale. A me e al Partito democratico interessa solo parlare di programmi e di cosa fare per Vasto".