Vittoria sofferta ma meritata al Davide Bucci per l'U.S. San Salvo nella sfida con l'Alba Adriatica, formazioni entrambe nei bassifondi della classifica del campionato di Eccellenza e alla ricerca disperata di punti. Dopo appena 7 minuti dal fischio d'inizio l'arbitro assegna un rigore in favore dei locali, ma il pur bravo Poziello si fa parare il tiro dal dischetto dal portiere ospite Spinelli.

Si gioca soprattutto a centrocampo, con poche emozioni sottoporta. Al 40° Poziello pecca di egoismo, calciando a rete quando avrebbe potuto servire Marinelli in ottima posizione. Nel secondo tempo il San Salvo cerca con più insistenza il goal e ci riesce al 20°, quando un lancio millimetrico di Tomeo (buono il suo esordio), taglia in due la difesa avversaria e mette Poziello in condizione di segnare un bel gol. Nell'ultimo quarto d'ora il San Salvo soffre il forcing degli ospiti, soprattutto su palla inattiva, ma non corre mai grossi pericoli.

Nei cinque minuti di recupero il San Salvo va vicinissimo al raddoppio, con una bella azione sulla sinistra del neo entrato Di Pietro. L'U.S. San Salvo conquista quindi una vittoria importante, con questi tre punti che porteranno certamente maggiore serenità in seno alla squadra, facendo preparare bene la prossime trasferta di Ortona.

Quella di ieri è stata una buona prestazione, con grande impegno da parte di tutti i giocatori e una nota di merito per Benedetto e per i giovani Alberico, Di Pietro e Sabella. Negli ospiti si sono distinti Spinozzi, Tarquini e Scaramazza.

U.S. San Salvo-Alba Adriatica 1-0

Rete: 20' st Poziello (S)

U.S. San Salvo: Antenucci, Tamburrino (39° p.t. Alberico), Sabella, Spagnuolo, Felice, Benedetto, Argirò (12° p.t. Di Pietro), Veron, Marinelli, Pozziello (40° s.t. Laudiero), Tomeo. Panchina: Raspa, Cappelletti, Meo, Pasquarelli. All.Precali

Alba Adriatica: Spinelli, Arietti, Tarquini, Ianni, Scaramazza, Giacaioni, Di Giorgio, Maurizii (30° s.t. Napolitani) Ridolfi, De Berardini (25 s.t. Di Giacinto), Spinozzi. Panchina: Masi, Bonaiuti, Emili, Di Paolo. All. Serafini.



Arbitro Ranalli di Pescara



Gabriele Di Lallo