Sabato e domenica l'incantevole borgo di Villa Santa Maria ha ospitato la 34esima rassegna di cuochi. L'Istituto alberghiero "Giovanni Marchitelli" che si trova lì ormai da tanti anni è punto di riferimento per i giovani abruzzesi e non solo che intendono intraprendere un percorso nel mondo della ristorazione. Così, da 34 anni a questa parte, viene organizzato questo evento in cui mettere in mostra il meglio dell'arte culinaria. Un appuntamento che coniuga l'esperienza dei "maestri" chef, al talento dei giovani che stanno studiando o che hanno appena completato il percorso di studi.

Tra ricette legate alla tradizione italiana e abruzzese e le ultime frontiere della cucina moderna, per due giorni i visitatori che hanno scelto di recarsi a Villa Santa Maria hanno potuto gustare pietanze prelibate in uno scenario suggestivo.

Nelle immagini di Costanzo D'Angelo (Occhio Magico), il racconto della giornata di domenica della Rassegna dei cuochi.