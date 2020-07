Un albergo a 4 stelle sopra al cinema. Una nuova struttura ricettiva in pieno centro abitato. In corso Europa, a due passi dal Tribunale, dalle Poste centrali e nel quartiere degli uffici e degli studi professionali. Il centro direzionale della città. "Il progetto esiste", conferma il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. "C'è una proposta presentata dal gruppo composto da Edmondo Del Borrello", titolare del cinema Corso, "insieme ad altrri privati per costruire una struttura ricettiva".

Per ora il ragioniere, patron del Vasto film festival, preferisce non dichiarare nulla. Ma l'iter amministrativo è già stato avviato. Lo afferma il sindaco: "Gli uffici del settore Urbanistica - spiega Lapenna - stanno valutando se è possibile la realizzazione di un hotel in quella zona. Non dimentichiamo che la struttura in cui è ospitato il cinema Corso è di proprietà del Comune di Vasto", che l'ha concessa negli anni Novanta a Del Borrello in comodato gratuito per 90 anni. Attualmente il fabbricato a un solo piano con parcheggio sovrastante è diviso in due: ospita in parte le sale cinematografiche e in parte il Mc Donald's.

L'idea dei privati è di costruire un albergo confortevole, a 4 stelle, in una zona che ne è sprovvista, come buona parte della città alta. Le strutture ricettive, infatti, sono quasi tutte concentrate sulla riviera, tra viale Dalmazia e contrada San Tommaso. Un altro progetto simile è stato approvato dal Consiglio comunale: albergo e supermercato con annesso parcheggio pubblico vicino alla circonvallazione Istoniense, dove tra l'altro nel prossimo futuro potrebbero sorgere tre centri commerciali di medie dimensioni.