La Festa dei Nonni è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario delle attività dell'asilo comunale La Tana dei Cuccioli, in località Incoronata, organizzata nella settimana in cui la ricorrenza viene da qualche anno festeggiata in tutto il mondo. "La Tana dei cuccioli - spiegano le responsabili della struttura- ha aperto le porte a tutti i nonni dando la possibilità di visitare la struttura che tutti i giorni accoglie i loro nipotini. La giornata dedicata ai nonni è stata istituzionalizzata proprio per valorizzare ancora di più la figura di questi veri e propri angeli custodi, che sono importanti per la crescita dei bambini e in generale per l'armonia delle famiglie.

Come negli anni precedenti i nonni dei piccoli utenti dell'asilo hanno partecipato con gioia alla manifestazione, allietati dalle specialità culinarie dello staff cucina e ricevendo un piccolo lavoretto preparato dai propri nipoti insieme alle loro educatrici". Un momento di gioia e condivisione, organizzato al meglio dallo staff dell'asilo e molto gradito dalle famiglie, che partecipano sempre con piacere.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla festa - ha detto la responsabile della cooperativa che gestisce la strtuttura Maria Rita D'Amico- e che hanno donato e ricevuto sorrisi in quantità". Appuntamento, quindi, al prossimo anno con una nuova edizione della Festa dei Nonni.