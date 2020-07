Colore, presenza di chicchi d'uva e classico odore di vinacce rivelavano già lo scorso 2 ottobre cosa fosse l'acqua rossa uscita in quantità dalle fogne della zona industriale di Vasto. A svelare la composizione precisa dei liquidi scaricati nelle condotte sotterranee ora sarà l'Arta, agenzia regionale di tutela dell'ambiente. I militari della Guardia costiera di Punta Penna, agli ordini del tenente di vascello Giuliano D'Urso, hanno inviato ai laboratori specializzati della Regione Abruzzo i campioni d'acqua prelevati nei giorni dell'emergenza. Una volta ottenuti i risultati, le indagini del Circomare subiranno un colpo d'acceleratore. Cantine e attività agricole nel mirino degli investigatori. Il 2 ottobre scorso via Osca, la strada che attraversa la zona industriale, era stata invasa dall'acqua rossa. Sul posto erano intervenuti forestale e polizia municipale.

La notizia del 2 ottobre - Dai tombini esce il vino. O meglio, gli scarti di lavorazione del vino. E' la scena che ci si trova davanti nella zona industriale di Punta Penna, nel tratto che collega la parallela alla statale 16 a via Libero Grassi, nei pressi dell'incrocio che conduce a contrada Lebba. Ai due lati della strada, dalle griglie dei tombini della conduttura delle acque bianche, continua ad uscire acqua "colorata", oltre ad una grande quantità di vinacce, scarti di lavorazione dell'uva.

La grande quantità d'acqua che continua a fuoriscire dai tombini ha allagato tutta la strada, creando delle pozze nei pressi dell'incrocio e incanalandosi poi verso il vallone. Ci si trova quindi a passare in mezzo a quest'acqua dal colore rosato che, con il forte odore emanato dalle vinacce ormai sparse in mezzo alla strada, rende l'idea del mosto in fermentazione. Col passare delle ore sono tanti anche gli insetti, moscerini ed api in particolare, che vengono attirati dall'acqua rossa e presumibilmente zuccherina.

Una situazione che certamente non è nella normalità, visto che nei tombini di raccolta l'acqua dovrebbe entrare e non uscirvi. Questa mattina, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono giunti sul posto gli uomini della Polizia Municipale e del Corpo forestale dello Stato.

E' stato prelevato anche un campione del liquido che si riversa in strada e hanno avviato le indagini per capire cosa c'è che non va e se ci sono eventuali responsabilità da accertare.