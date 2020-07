Sono ripartite ufficialmente ieri le attività dell'Oratorio Salesiano di Vasto. Una giornata caratterizzata dalla festa dell'Oratorio, in cui tutti i bambini e ragazzi appartenenti alle diverse realtà associative si sono ritrovati insieme per vivere una giornata di divertimento e condivisione. Durante la messa di ieri mattina il parroco don Francesco Pampinella ha consegnato a catechisti ed educatori il mandato per l'anno, riportando il pensiero dell'arcivescovo Bruno Forte, che a sua volta aveva vissuto questo momento con i sacerdoti della diocesi.

Poi, tutti i ragazzi si sono spostati in oratorio, dove hanno partecipato ad una serie di giochi a squadre, in cui si sono sfidati per conquistare la vittoria della giornata. In una bella giornata di sole i colori delle maglie delle diverse associazioni che caratterizzano la realtà salesiana hanno creato una sorta di onda "multicolor" che si spostava da una parte all'altra nel segno del divertimento.

La giornata è poi proseguita con il pranzo, a cui hanno partecipato anche tanti genitori, per condividere questo momento della giornata e dai tornei del pomeriggio. Ieri sera, al termine di una giornata lunga, divertente ma anche un po' faticosa per chi ha dovuto organizzare e gestire tutti i ragazzi, l'incaricato all'Oratorio, don Giorgio Zazza, ha voluto ringraziare tutti i giovani e gli educatori, augurandosi che quanto vissuto ieri sia solo il preludio di un anno da vivere "alla grande" nello stile di Don Bosco.