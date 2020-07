Luciano Lapenna avvia le consultazioni. "Oggi pomeriggio incontrerò tutti i partiti", annuncia il sindaco di Vasto. Una delegazione per volta. Per capire le intenzioni di tutte e 6 le forze politiche della maggioranza. Il sesto partito di una coalizione in cui c'erano già problemi di convivenza è il Psi, che ora ha tre consiglieri comunali (Gabriele Barisano, Luigi Masciulli e Corrado Sabatini) e i numeri per mettere in crisi l'amministrazione comunale.

E chiede un assessorato, preferibilmente la delega al turismo, anche se un socialista storico, l'avvocato Salvatore De Simone, garantisce: "La richiesta di un assessorato non sarà il casus belli, non sarà motivo di crisi di maggioranza". Masciulli è in pole position per un eventuale ingresso in Giunta. Eventuale perché gli altri partiti non ne vogliono sapere di fare un passo indietro.

Ma, a poche ore dall'avvio delle consultazioni, che inizieranno oggi a pranzo, Lapenna avverte: "Se prevale l'interesse pubblico, allora si troverà una soluzione condivisa. Sono fiducioso sul fatto che prevalga l'interesse collettivo. Altrimenti, in un modo o nell'altro, decido io".

La prima delegazione che il primo cittadino incontrerà sarà quella del Partito demoratico.