In macchina aveva 11 carte di credito e un apparecchio skimmer per la clonazione delle stesse. Con l'accusa di possesso di carte di credito contraffatte, i carabinieri della Stazione di Casalbordino hanno arrestato Silvano Perfetti, 64 anni, di San Giovanni Teatino, "in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Vasto, Stefania Izzi", si legge in una nota della Compagnia di Ortona, comandata dal capitano Gianfilippo Manconi.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore di Vasto, Giancarlo Ciani, "in merito alle carte di credito trovate nella disponibilità di Perfetti dopo il suo arresto il flagranza, avvenuto a Casalbordino il 14 settembre 2012, quando i militari traevano in arresto il Perfetti, dopo che questi, unitamente ad un altro complice, era stato intercettato e controllato dai carabinieri mentre si trovava a bordo di una autovettura, con la quale si era dileguato subito dopo aver tentato di effettuare un acquisto di 2mila litri di gasolio presso una locale area di servizio, non andato a buon fine poiché il sistema di pagamento utilizzato dal titolare del distributore aveva segnalato, prima di effettuare la cessione del combustibile, la falsità della carta di credito esibita dai due per il pagamento.

A seguito della perquisizione personale e veicolare, all’interno del mezzo venivano rinvenute e sequestrate altre 11 carte di credito oltre che un’apparecchiatura skimmer utilizzata per la clonazione delle carte".

L'arrestato si trova ora a Vasto, nel carcere di Torre Sinello, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.