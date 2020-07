E' partita con il piede sbagliato la nuova stagione del Boca Punta Penna, la squadra composta da vastesi residenti a Bologna per motivi di studio o di lavoro. Quest'anno i ragazzi dei mister Cantalicio e Colella militano nella categoria Eccellenza del campionato UISP felsineo.



Nelle prime tre giornate di campionato, infatti, i biancorossi, complice una preparazione iniziata in ritardo a causa di disguidi burocratici, hanno incamerato altrettante sconfitte, con ben dodici goal al passivo. Che il problema sia dovuto essenzialmente alla scarsa forma, lo si evince anche dal fatto che in tutte le tre partite gli abruzzesi erano passati in vantaggio.



La beffa peggiore è arrivata nella prima giornata, quando il Boca si era ritrovato addirittura sul 3-0 al termine della prima frazione di gioco sul campo del Bazzano grazie alla doppietta di Zillotti e alla punizione prodigiosa di Crisanti. Nel secondo tempo però la mancanza di allenamento di è fatta sentire pesantemente e gli avversari sono riusciti a recuperare lo svantaggio, e addirittura a siglare la rete della vittoria a pochi minuti dal termine.



Meno beffarda la seconda gara, in cui il vantaggio iniziale è arrivato dagli undici metri ad opera del solito Russo. Ma già prima del riposo lo Sportline ha trova il pareggio direttamente su calcio d'angolo e nella ripresa dilaga, evidenziando gli evidenti problemi biancorossi su palla inattiva. Il tabellino finale recita impietosamente 1-4 e la classifica degli abruzzesi rimane ancora fissata su un tristissimo 0 punti.



Questa settimana il Boca era impegnato sul campo dell'Asco, compagine mai incontrata prima. Ancora una volta i biancorosi sono partiti in quarta, portandosi sul 2-0 dopo dieci minuti grazie alla strepitosa doppietta del bomber Russo. Ma al trentesimo gli avversari già erano nuovamente in parità a causa di una percussione sulla destra e di un calcio rigore procurato da mister Cantalicio per un fallo di mano in area. Prima del riposo Zillotti però sigla il più pesante dei goal riportando davanti i biancorossi. Ma all'ultimo secondo l'Asco passa ancora e la prima frazione si conclude con un pirotecnico 3-3. Il goal della sconfitta arriva al trentesimo secondo della ripresa, quando l'Asco riesce nuovamente a sfondare sulla fascia destra.



Tuttavia con il passare delle settimane si iniziano a notare i miglioramenti fisici della squadra, che sicuramente non rimarrà ferma al palo ancora per molto tempo, ma riuscirà a conquistare le posizioni che gli competono visto l'elevato tasso tecnico a disposizione dei mister Colella e Cantalicio. Nel frattempo in settimana inizierà anche il campionato di Calcio a 7, importante sia per il morale che per accumulare ulteriori minuti nelle gambe.