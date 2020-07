Inizia con il piede giusto l'avventura di Antonello Ricci, giovane talento della pallacanestro, nelle fila del Nuovo Napoli Basket. Dopo le vicende che hanno portato al fallimento del Teramo, squadra in cui Ricci ha militato fino all'anno scorso, il cestista vastese si è allenato per tutta l'estate a Vasto, con i giovani della Vasto Basket e il preparatore Andrea Ialacci, fino a quando non è arrivata la chiamata della società partenopea, che disputa il campionato di Legadue (la seconda serie Nazionale).

Ricci è stato fortemente voluto dal coach Maurizio Bartocci, che sin dai primi giorni di ritiro ha espresso un giudizio fortemente positivo sul play vastese. Ieri c'è stato l'esordio in campionato, con la sfida tra Napoli e Tezenis Verona, una delle formazioni più accreditate del torneo. Ricci si è trovato di fronte uno dei suoi maestri. Infatti è coach Ramagli, che nella scorsa stagione ha concesso più di una volta spazio al giovane play, ad allenare la formazione veronese. Alla fine del match è andata bene alla squadra napoletana. Antonello Ricci che non è riuscito a "bagnare" l'esordio con un canestro ma, insieme agli altri due giovani Ceron e Loncarevic, ha dato segnali positivi, facendo capire che durante questa stagione saprà ritagliarsi i suoi spazi.

Il Nuovo Napoli Basket ha vinto 83-64, conquistando i primi due punti in classifica e facendo salire l'entusiasmo di squadra e tifosi. Per il cestista vastese, dopo le esperienze in serie A con il Teramo Basket (oltre a quelle vincenti con le giovanili del Pesaro), la stagione 2012/2013 può essere quella della consacrazione come giocatore di primo livello nel panorama nazionale. Le premesse sono ottime e c'è da star sicuri che Antonello Ricci saprà conquistare il cuore dei tifosi partenopei e le attenzioni degli addetti ai lavori.