Dopo aver rinnovato e potenziato la raccolta porta a porta nel centro urbano, dall’8 ottobre è iniziata la raccolta domiciliare dei rifiuti anche in ctr. Montalfano, e gradualmente la raccolta differenziata si estenderà anche sulle altre Contrade Cupellesi (Bufalara, Ributtini, Polercia). "Le aree periferiche di Cupello contano circa 1200 abitanti, e con questo passo avanti siamo convinti che sarà raggiunta una alta percentuale di raccolta differenziata” dichiara il sindaco Pollutri che aggiunge “I nostri cittadini da sempre sono sensibili alle tematiche ambientali e con alto senso civico e di responsabilità hanno sempre svolto la raccolta differenziata in maniera esemplare, estendere la raccolta porta a porta in tutto il territorio sicuramente comporterà dei costi maggiori, ma è un segno tangibile di uniformità di servizi tra tutti i cittadini Cupellesi".



Per un periodo breve ci sarà concomitanza tra raccolta differenziata e indifferenziata per permettere a tutti di abituarsi al calendario consegnato a tutte le famiglie, successivamente tutti i cassonetti stradali saranno rimossi. Commenta l’assessore alle attività produttive e periferie del Comune di Cupello Sante D’Alberto: “La vicenda della raccolta differenziata nelle periferie oltre che essere importante e fondamentale per le politiche ambientali del nostro Comune, è importante in quanto i nostri cassonetti negli ultimi 2 anni venivano quotidianamente riempiti da rifiuti di cittadini di altri comuni vicini che non effettuavano la raccolta differenziata nelle loro case, adesso ancor di più bisognerà essere vigili e controllare il territorio, noi già da tempo abbiamo potenziato i controlli ed inflitto diverse sanzioni, ci auguriamo che anche altri Comuni diano segnali tangibili di intolleranza verso gli incivili e irrispettosi dell’ambiente” e aggiunge, ringrazio “tutta l’Amministrazione Comunale di Cupello che ha fermamente voluto questa scelta politica, i tecnici, gli operatori, il Consorzio Civeta che si sono adoperati per portare a termine questo progetto”.