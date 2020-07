"Se la balconata orientale di sabato sera è invasa dalle auto, il Comune installi i dissuasori a scomparsa per evitare che via Adriatica diventi una giungla, com'è successo due giorni fa". Ivo Menna, ambientalista e residente della zona panoramica di Vasto, chiede all'amministrazione Lapenna di intervenire per evitare il ripetersi di scene come quelle viste nello scorso week-end: auto che spostano i cosiddetti panettoni e parcheggiano sull'area pedonale. Via Adriatica è off-limits per macchine e moto dal 2008, anno in cui, terminati i lavori di consolidamento del costone orientale, la strada è stata lastricata e chiusa al traffico.

Ma molti automobilisti non rispettano il divieto, parcheggiando ovunque. Sulla pavimentazione e sui marciapiedi. Piazzetta San Pietro sabato scorso era diventata un parcheggio per motorini. "Il Comune - chiede Menna - installi al più presto i dissuarosi automatici a scomparsa: dispositivi azionati da un telecomando, in modo da consentire, se necessario, il transito di ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine, evitando scene da far west".