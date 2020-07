Vongolare sottocosta, Lapenna:

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Noi non possiamo far altro, se non chiedere a chi di dovere". Lo afferma Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, parlando del problema vongolare sottocosta. Nei giorni scorsi ZonaLocale.it ha pubblicato le foto scattate da un lettore. Si vede un'imbarcazione turbosoffiante che pesca vongole a poche decine di metri dalla riva. La distanza minima dalla battigia è fissata in questo periodo dell'anno in 600 metri. Il comandante della Guardia costiera di Punta Penna, Giuliano D'Urso, ha disposto un'intensificazione dei controlli.

"Nel periodo estivo si è fatto di più sotto l'aspetto della vigilanza e, infatti, non c'è stato quel saccheggio che si verificava negli scorsi anni", dice Lapenna. La pesca sottocosta dei molluschi "è ricominciata alcuni giorni fa, ma ora è finita".