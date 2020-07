Parcheggio selvaggio, Moretti:

"L'amministrazione comunale rediga immediatamente un piano traffico e un piano parcheggi istituendo delle commissioni con i possessori di carro attrezzi in modo che le forze dell'ordine possano procedere all'immediata rimozione dei mezzi parcheggiati selvaggiamente". Lo chiede Stefano Moretti, dell'associazione Azzurro per la libertà.

Moretti sollecita anche l'utilizzo delle ganasce: "In questo modo le autovetture che non possono essere rimosse vengono bloccate con le ganasce e liberate o riconsegnate solo dietro pagamento della multa e degli onorari per l'intervento del carro attrezzi e del deposito. E' la cosa più semplice del mondo, eppure questa amministrazione preferisce il caos ed il disordine".