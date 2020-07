In merito alla questione che affligge il quartiere Sant’Antonio Abate a Vasto, riguardante la sede dell’omonimo circolo socio culturale ed il campetto da calcio, i consiglieri comunali del Pdl, Etelwardo Sigismondi, Guido Giangiacomo e Manuele Marcovecchio, hanno protocollato una mozione indirizzata al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. In merito alla questione che affligge il quartiere Sant’Antonio Abate a Vasto, riguardante la sede dell’omonimo circolo socio culturale ed il campetto da calcio, i consiglieri comunali del Pdl, Etelwardo Sigismondi, Guido Giangiacomo e Manuele Marcovecchio, hanno protocollato una mozione indirizzata al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

“Premesso che – si legge nel documento - il Consorzio di Bonifica Sud ha recentemente deliberato l’alienazione di parte del patrimonio di sua proprietà; tra gli immobili oggetto dell’alienazione sono compresi anche i terreni situati in località Sant’Antonio Abate dove attualmente sorgono la sede del Circolo Socio culturale ‘S. Antonio Abate’ ed il campo di calcetto realizzato dal ‘Comitato di Quartiere Vasto alta’; il terreno dove è situato il Circolo Socio Culturale era stato concesso in comodato d’uso gratuito dal Consorzio di Bonifica al Comune di Vasto e l’area era stata affidata successivamente in gestione gratuita dal Comune al Circolo; il terreno su cui insiste il campo di calcetto era stato concesso in comodato d’uso dal Consorzio di Bonifica direttamente al ‘Comitato di Quartiere Vasto Alta’; con protocollo n. 449 del 18.02.2011, il Consorzio di Bonifica revocava, al Comune di Vasto, il comodato d’uso del terreno dove attualmente sorge il Circolo motivando la richiesta con la necessità di alienare il bene; con analogo atto e per la stessa motivazione era stato revocato anche il Comodato d’uso gratuito al comitato di quartiere Vasto Alta, dei terreni che ospitano il campo di calcetto; da anni era in atto una trattativa tra Comune di Vasto e Consorzio di Bonifica per l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale dei suddetti beni; a tale proposito con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 22.05.2006 il Comune di Vasto accoglieva la proposta di variante parziale al Prg avanzata dal Consorzio di Bonifica Sud, in cambio della cessione definitiva al Comune delle aree in comodato d’uso sopra descritte al fine di poter dotare la zona delle necessarie strutture ludico ricreative; in data 29.05.2008, con protocollo n. 21790, il Consorzio di Bonifica Sud, precisando che, per mero errore materiale, sia in fase propositiva che deliberativa, era stato indicato il parametro relativo ai parcheggi AP = 1 mq/mc; tuttavia, poiché l’area da destinare a parcheggio risulta essere di mq 14.000, superiore al 50% dell’area assentita di mq 8.300, il Consorzio con la richiamata istanza chiedeva di correggere il parametro relativo ai parcheggi; con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 27.09.2008, il Comune di Vasto approvava la correzione materiale del parametro relativo ai parcheggi come richiesto dal Consorzio di Bonifica Sud; in data 08.04.2009 il Dirigente del Settore VII pubblicava ‘Avviso di deposito presso la segreteria comunale della variante parziale al P.R.G. (terreni di proprietà consorzio di Bonifica Sud) in località S. Antonio Abate adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.05.2006’; l’iter di variante non si è mai concluso e quindi il Comune di Vasto non è mai entrato in pieno possesso dei terreni ceduti in comodato d’uso dal Consorzio.

Considerato che – hanno proseguito gli esponenti di centrodestra - nonostante nell’atto di revoca del comodato d’uso al Comune, il Consorzio di Bonifica aveva espresso la necessità e la volontà di alienare i suddetti beni, l’Amministrazione non ha intrapreso nessuna azione per cercare di entrare in pieno possesso dei terreni dove sorgono il Circolo Socio Culturale ed il campo di calcetto; in caso di vendita dei sopraccitati terreni, il quartiere Sant’Antonio Abate rimarrebbe sprovvisto oltre che della sede del Circolo, anche dei necessari spazi e servizi ludico ricreativi.

Ritenuto necessario – hanno incalzato - garantire la permanenza in loco della sede Circolo Socio Culturale Sant’Antonio e di tutti i servizi ludico ricreativi di cui il quartiere necessita, impegniamo il Sindaco e l’Amministrazione comunale ad intraprendere tutte le azioni necessarie con il Consorzio di Bonifica Sud, o se necessario a valutare soluzioni alternative, per non privare il quartiere della sede del Circolo Socio Culturale Sant. Antonio Abate e dei servizi ricreativi ad esso connessi.”