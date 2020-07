Dopo la vittoria della scorsa giornata in casa contro il San Salvo per 4-0, il Vasto Marina è impegnato nel pomeriggio per la settima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La squadra di Mario Lemme, che non andrà in panchina perché squalificato fino al 10 ottobre, affronta il Città di Giulianova allo stadio Rubens Fadini. Tra gli uomini più in forma della squadra c'è l'attaccante Nuzzaci che fino a questo momento ha segnato 6 reti. In classifica i biancorossi hanno 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Gli avversari, allenati da Pagliaccetti, hanno invece 10 punti in classifica. L'obiettivo è quello di allungare la striscia positiva di riultati dopo un avvio di stagione non esaltante.



Questo il programma della settima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Capistrello-Francavilla, Casalincontrada-Sporting Ortona, Città di Giulianova-Vasto Marina, Guardiagrele-Sulmona, Montorio 88-Civitella Roveto, Pineto-Rosetana, San Salvo-Alba Adriatica, Santegidiese-Altinrocca, Torrese-Miglianico.



La classifica. Civitella Roveto 15, Miglianico 12, Sulmona, Altinrocca, Montorio 88, Pineto 11, Capistrello, Città di Giulianova 10, Vasto Marina 8, Santegidiese, Sporting Ortona, Guardiagrele 7, Casalincontrada 6, Rosetana 5, Torrese, Francavilla, San Salvo, Alba Adriatica 4