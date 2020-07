Uno schianto fragoroso. Un rumore fortissimo ha svegliato di soprassalto stanotte i residenti di via Vittorio Veneto, in pieno centro di Vasto. A poche decine di metri da piazza Rossetti un'auto si è schiantata prima contro un lampione e poi ha travolto il cancello di un palazzo. Allertati da una chiamata al 112, sul posto sono intervenuti una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Vasto e i sanitari del 118 per soccorrere l'automobilista. Oggi dalla caserma di piazza Dalla Chiesa preferiscono non sbilanciarsi su causa e dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono in corso.