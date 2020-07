Una doppietta di Orlando Aquino, che ha colpito anche una traversa, permette alla Vastese, in campo per esigenze cromatiche con una vecchia maglia della Pro Vasto, di vincere 2-1 contro il Penne, nella sesta giornata del campionato di Promozione girone B. La squadra di Vecchiotti parte subito proiettata in avanti e sembra che il gol sia dietro l'angolo, invece per vedere la prima rete bisogna aspettare il 43'. Nella ripresa il Penne entra in campo per pareggiare, ma i padroni di casa resistono e colpiscono prima la traversa e poi raddoppiano ancora con Aquino al 76'. I biancorossi corrono qualche rischio perchè il Penne va prima vicinissimo al pareggio al 52' con un tiro a porta vuota di Fonticoli e poi accorcia con Pasta all'88'. Un po' di sofferenza nei cinque minuti di recupero, ma alla fine la Vastese porta a casa i tre punti.

La cronaca. I padroni di casa entrano in campo decisi a fare subito gol, al 4' un cross dalla sinistra di Napolitano coglie impreparati sia Aquino che La Guardia che arrivano in ritardo. Cinque minuti dopo il terzino sinistro ci riprova, ma il suo tentativo è vano, anche Triglione dalla destra al 10', dopo uno scambio con Avantaggiato, mette in mezzo, ma non c'è nessuno. Al 15' Di Santo serve Aquino che riceve e si gira, ma calcia fuori. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta nella metà campo avversaria al 16' con un tiro di Panico che Garibaldi mette in angolo, un minuto dopo un tiro cross di Di Donato viene deviato a lato ancora dal portiere biancorosso, sul calcio d'angolo successivo Ciarcilone manda sul fondo. La Vastese prova ad aumentare il ritmo e al 21' ancora Aquino e Di Santo confezionano una bella azione: l'attaccante mette in mezzo per La Guardia che però non ci arriva. Al 23' ci prova Della Penna servito da Avantaggiato, ma Cantagallo para sicuro, un minuto dopo sempre Della Penna fa partire un bel tiro dalla distanza che il portiere avversario riesce a neutralizzare. Al 26' e al 27' Luongo calcia fuori. Al 43' dalla sinistra Napolitano mette in mezzo una buona palla sulla quale interviene Aquino che realizza il suo primo gol in maglia biancorossa, proprio contro la squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione. Non impeccabile in questa occasione Cantagallo.

Nella ripresa il Penne cerca di rendersi più pericoloso rispetto al primo tempo, dalla sinistra Panico serve De Simone, ma Napolitano è attento e chiude, al 52' occasionissima per gli ospiti: Garibaldi interviene su un pallone, ma non trattiene, la sfera finisce sui piedi di Fonticoli che a porta vuota non ne approfitta. Al 58' l'allenatore Di Federico viene espulso per proteste dopo un fuorigioco sbandierato dal guardalinee. Al 71' azione fotocopia del gol: cross di Napolitano per Aquino che però colpisce di testa e prende in pieno la traversa. Al 76' Soria dalla sinistra serve Aquino che calcia a botta sicura e raddoppia. Nonostante il vantaggio la Vastese non si ferma e ci prova all'81 con un tiro di Di Santo e poi all'86' con Soria che in contropiede fa partire un pallonetto che si perde oltre la traversa. All'88' gli ospiti accorciano con Pasta, Garibaldi si lascia sfuggire ancora la palla e per l'attaccante è facile metterla dentro. Prossimo appuntamento mercoledì 17 alle 15.30 per la seconda partita di Coppa Italia contro la Virtus Ortona in trasferta.

Tabellino

Vastese-Penne 2-1 (pt 1-0)

Reti: 43' e 76' Aquino (V), 88' Pasta (P)

Vastese: Garibaldi, Triglione, Napolitano, Luongo, Piermattei, Baldini, La Guardia (78' Finamore G.), Avantaggiato, Aquino (77' Alberico), Di Santo, Della Penna (66' Soria). A disposizione: Delle Donne, Lombardozzi, Vino, Cieri. Allenatore Vecchiotti

Penne: Cantagallo, Ridolfi, De Simone (71' Rossi), Centofanti (55' Pasta), Melito M., Di Febo, Di Donato, Cretarola (77 Melito A.), Fonticoli, Panico, Ciarcilone. A disposizione: Domenicone, Alluviani, D'Arma, Martinelli. Allenatore Di Federico

Arbitro: Di Paolo di Chieti, assistenti: Micaroni di Pescara e Imbastaro di Lanciano.

Ammoniti: Della Penna (V), Piermattei (V)



Espulso: Di Federico (allenatore Penne) al 58' per proteste

Spettatori: 250 circa

I risultati della sesta giornata di Promozione girone B. Acqua&Sapone-Sambuceto San Paolo 4-2, Flacco Porto Pescara-Caldari 4-0, Folgore Sambuceto-Amatori Passo Cordone 1-2, Lauretum-Vis Ripa 2-1, Moscufo-Castiglione Valfino 0-0, Spal Lanciano-Tre Ville 1-1, Val di Sangro-Virtus Cupello 0-2, Vastese-Penne 2-1, Virtus Ortona-Torrese 0-0





La classifica. Amatori Passo Cordone 16, Acqua&Sapone 14, Vastese 13, Virtus Ortona 12, Castiglione Valfino, Virtus Cupello 11, Moscufo 10, Folgore Sambuceto, Tre Ville, Lauretum 8, Val di Sangro, Sambuceto San Paolo 7, Vis Ripa, Torrese 6, Penne 5, Flacco Porto Pescara 3, Spal Lanciano 1, Caldari 0





Il prossimo turno, domenica 14 ottobre. Amatori Passo Cordone-Virtus Ortona, Caldari-Acqua&Sapone, Castiglione Valfino-Flacco Porto Pescara, Moscufo-Folgore Sambuceto, Penne-Lauretum, Sambuceto San Paolo-Spal Lanciano, Torrese-Val di Sangro, Tre Ville-Vastese, Vis Ripa-Virtus Cupello.