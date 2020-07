E' finita 0-0 la partita valida per la settima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese tra Città di Giulianova e Vasto Marina. Un punto esterno ottenuto contro una squadra che a inizio stagione era tra le pretendenti alla promozione in Serie D e che permette alla squadra allenata da Mario Lemme di salire a quota 9 punti in classifica. Il prossimo impegno sarà domenica prossima contro il Francavilla all'Aragona.

Tabellino

Città di Giulianova-Vasto Marina 0-0



Città di Giulianova: Di Giovannantonio, Palandrani, Campanella, Di Camillo (16’ st Saccia), Stacchiotti, Marotta, Angelozzi (16’ st Di Giacinto), Colacioppo, Torbidone, Francia (33’ st Iachini), Improta. A disposizione: Franchi, De Maria, Ettorre, Braca. Allenatore: Pagliaccetti (squalificato) in panchina Tortorici.



Vasto Marina: Cianci, Benedetti, Pili, Ciurlia (12’ st Socci), Menna, Catenaro, Nuzzacci, D’Onofrio, Zara, (40’ st D’Alessandro), Fonseca (22’ st Di Nardo), Fasciani. A disposizione: Gaudino, Stivaletta, Mucci, Marinelli. Allenatore: Di Santo.



Arbitro: Zuffada di Sulmona, assistenti Cassisa dell’Aquila e Lustri di Avezzano.



Ammoniti: Ciurlia (V), D’Onofrio (V), Marotta (G)

I risultati della settima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Capistrello-Francavilla 4-1, Casalincontrada-Sporting Ortona 1-2, Città di Giulianova-Vasto Marina 0-0, Guardiagrele-Sulmona 0-1, Montorio 88-Civitella Roveto 0-0, Rosetana-Pineto 2-2, San Salvo-Alba Adriatica 1-0, Santegidiese-Altinrocca 1-2, Torrese-Miglianico 2-2





La classifica. Civitella Roveto 16, Sulmona, Altinrocca 14, Miglianico, Capistrello 13, Montorio 88, Pineto 12, Città di Giulianova 11, Sporting Ortona 10, Vasto Marina 9, Santegidiese, Guardiagrele, San Salvo 7, Casalincontrada, Rosetana 6, Torrese 5, Francavilla, Alba Adriatica 4





Il prossimo turno, domenica 14 ottobre. Alba Adriatica-Montorio 88, Altinrocca-Guardiagrele, Civitella Roveto-Pineto, Miglianico-Casalincontrada, Rosetana-Città di Giulianova, Sporting Ortona-San Salvo, Sulmona-Capistrello, Torrese-Santegidiese, Vasto Marina-Francavilla