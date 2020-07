"Avviso per coloro che abitualmente lasciano buste di immondizia qua davanti. Se vi becco ve lo metto per cappello". L'espressione dialettale è stata "italianizzata", ma il cartello rende bene lo stato di esasperazione di questo residente del centro storico, che evidentemente troppo spesso trova davanti al suo portone rifiuti che non gli appartengono. Il rischio è magari anche quello di ritrovarsi a pagare una multa per infrazioni che non sono le sue.

Con la raccolta differenziata porta a porta non sono pochi quelli che, pur di non rispettare quanto previsto dalle semplici procedure, preferiscono escogitare altre soluzioni che poco hanno di civile. Così questi rifiuti viaggiano in po' da tutte le parti, tra abbandono nelle strade di periferia e, come si vede dal cartello, davanti casa degli altri. Ed ecco che allora i cittadini esasperati le provano un po' tutte per cercare di difendersi da queste situazioni.

L'avvertimento per chi lascia i propri sacchetti davanti casa di questo residente del centro c'è. "Te lo metto per cappello", come per dire "uomo avvisato..."