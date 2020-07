Vastese nel segno di Vecchiotti:

La Vastese di Massimo Vecchiotti si prepara in vista della sfida interna di domenica alle 15.30 allo stadio Aragona contro il Penne, per la sesta giornata del campionato di Promozione girone B. Al termine della seduta mattutina il nuovo tecnico ha parlato a ZonaLocale della sua squadra e di questi primi giorni in biancorosso.

Che gruppo ha trovato?

Questo è un gruppo molto valido, fatto da persone serie, sono arrivato in un momento in cui, è inutile negarlo, ci sono delle difficoltà, ma con il lavoro ne possiamo venire fuori. Non dimentichiamo che la squadra a livello di classifica ha fatto bene, 10 punti non sono pochi.

E il gioco?

Per giocare bene dobbiamo crescere tutti, per migliorare da questo punto di vista ci vuole tempo, dobbiamo farlo tutti come gruppo, ma questa non vuole essere una critica nei confronti di nessuno, tutte le squadre possono fare sempre meglio.

Che limiti ha questa squadra?

Gli infortuni, c'è gente di qualità, ma bisogna farne a meno, anche domenica non ci saranno Alberico, Vicentini, Sputore e Irmici, non è facile. Ricordiamoci sempre che la squadra è partita in ritardo con la preparazione, ci sono problemi di condizione e il gruppo è stato completato solo poco tempo fa. Inoltre ci sono anche ruoli in esubero, la società per sopperire alle assenze causate dagli infortuni si è mossa prontamente sul mercato.

Che ne pensa dei fuoriquota a disposizione?

Ne abbiamo pochi, ma si deve e si può migliorare tutti e fare bene.

Ha fatto qualche richiesta di mercato?

No, solo se c'è l'occasione di prendere qualche fuoriquota per aumentare il numero, vedremo se sarà possibile.

Cosa darà Vecchiotti di suo alla squadra?

Siamo un gruppo di gente grande e vaccinata, tutti sanno già quello che devono fare, ci sono delle difficoltà, ma la qualità qui non manca e sono certo che alla lunga verrà fuori, ci vogliono tempo e pazienza.

Dove può arrivare la Vastese?

Questa non è una squadra impostata per ammazzare il campionato, se poi lo diventerà sarà solo il tempo a stabilirlo, insieme possiamo superare tutte le difficoltà.

Vuole dire qualcosa ai tifosi?

Il nostro pubblico per noi è molto importante, abbiamo bisogno di essere incoraggiati e aiutati sempre, inoltre dobbiamo capire il momento che stiamo vivendo e dobbiamo remare dalla stessa parte: noi, i tifosi, la stampa e la società.

Luigi Baiocco le ha augurato il meglio

Lo ringrazio per le belle parole dette nei miei confronti.



Ha già in mente la formazione per domenica?

No, devo valutare alcune cose.