Il Vasto Rugby torna in campo a sei mesi dalla fine del primo campionato disputato. Nella giornata di domenica 7 ottobre scatta infatti la stagione 2012/2013 che vedrà i biancorossi impegnati su due fronti. Confermata la partecipazione al torneo seniores di serie C, quest’anno la novità è rappresentata dalla formazione under 20, alla prima esperienza assoluta.



Debutto alle 14 di domenica 7 al campo del circolo tennis di San Salvo Marina per i baby Arciglioni. Si tratta di una squadra costruita in pochissime settimane e

che comprende tanti ragazzi vogliosi di giocare a rugby. Capitano scelto il 16enne mediano d’apertura Pierangelo D’Onofrio, giocatore di talento e già di buona

esperienza rugbistica. Per lui e i suoi compagni il primo ostacolo sarà di quelli difficilissimi: l’Abruzzo Rugby, compagine di Chieti che si presenta come una delle

più serie pretendenti ai vertici della classifica.

Discorso simile per la prima squadra che andrà in campo alle 15,30, quindi appena dopo i ragazzi dell’under 20. Il capitano Nicola Vitelli guiderà un XV formato

essenzialmente da giocatori con alle spalle un anno di serie C. Poche per il momento le novità nella rosa a disposizione dei tecnici Massimiliano D’Onofrio e Danilo

Adriano. Il primo match, anche in questo caso contro l’Abruzzo, servirà per ritrovare gli automatismi in vista di un torneo che si preannuncia molto impegnativo. Con

il doppio impegno in programma a San Salvo Marina, gli Arciglioni sperano che raddoppi anche la presenza del sempre generoso pubblico sugli spalti.



