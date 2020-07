L'utilizzo di frutta e verdura per la decorazione della tavola nelle occasioni importanti e nei buffet sta diventando sempre più frequente. Nei giorni scorsi, presso il Dakar living hotel di Vasto, il professor Alessio Raciti di Acireale, docente di ristorazione presso l'Istituto Alberghiero, ha tenuto una due giorni dimostrativa con alcuni ristoratori del vastese.

Lui è specializzato nel metodo thailandese. "La peculiarità -ci spiega- è che la lavorazione dei vegetali avviene unicamente con un coltellino, niente più. Quindi sta tutto alla fantasia e alla bravura dellì'intagliatore. Ho avuto sempre la passione per gli allestimenti e qualche anno fa mi sono avvicinato a questa tecnica thailandese". Nei due giorni a Vasto, Raciti ha mostrato ai ristoratori le tecniche base per far diventare frutta e verdura delle vere e proprie opere d'arte in miniatura.

A Vasto è arrivato grazie all'amicizia con lo chef Silvano Foia. "Dopo questa prima dimostrazione -spiega Foia- organizzeremo corsi di specializzazione di cucina e pasticceria. Chi fosse interessato può contattarmi direttamente al numero 347.1803454".

Dopo aver osservato la maestria di Raciti, i cui lavori possono essere ammirati sul suo sito web (clicca qui) i ristoratori si sono cimentati nel creare le decorazioni che vi proponiamo nella fotogallery. Abbiamo avuto l'occasione anche di rosservare il maestro Raciti mentre, in pochi minuti, trasformava un pezzo di zucchina in un bellissimo fiore.