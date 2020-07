Nuovo appuntamento questa sera con il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno "Ti lascio una canzone". Tra i concorrenti dell'edizione 2012 il giovanissimo talento Michael Zappitelli. E, dopo gli ottimi riscontri ottenuti con il quartetto F.A.M.E., per Michael questa sera dovrebbe esserci la grande opportunità di duettare con Raf, che sarà ospite della puntata.

Sarà certamente un momento emozionate per Michael, che muove i primi passi nel mondo della musica e che si ritroverà a cantare insieme ad uno degli artisti più affermati del panorama della musica italiana. Dalla produzione di "Ti lascio una canzone" nessuna conferma sul programma ufficiale della serata, per non togliere suspance alla trasmissione, ma sembra proprio che nell'album dei ricordi più belli Michael e la sua famiglia, che lo sta seguendo con attenzione in questo percorso, potranno inserire questa esperienza emozionante.

Lui continua a studiare, a scuola e nel canto, per poter portare avanti con passione ciò per cui la natura l'ha dotato. A Vasto continuano a fare tutti il tifo per lui, augurandosi che, anche attraverso il televoto, possa andare più avanti possibile in "Ti lascio una canzone", per poi spiccare il volo nel mondo della musica.