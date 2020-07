Il rottamatore va controcorrente:

I rottamatori di Vasto dicono sì alla riduzione del numero degli assessori della Giunta Lapenna. A raccogliere la proposta dei socialisti (che vogliono, però, anche un assessorato per se stessi) è Domenico Molino, consigliere comunale del Partito democratico e leader cittadino dei sostenitori di Matteo Renzi, il sindaco di Firenze che vuole fare il candidato premier del centrosinistra nel 2013.

Molino, il Psi ora ha tre consiglieri comunali: Gabriele Barisano, Luigi Masciulli e Corrado Sabatini. E' giusto che i socialisti chiedano un assessorato?

"Il totoassessori non mi appassiona. Però la richiesta di diminuzione del numero degli assessorati è degna di nota".

Ma rischia di creare un terremoto nel centrosinistra vastese. Secondo lei, chi dovrebbe uscire dall'attuale Giunta Lapenna?

"Lo ripeto: il totoassessori è una vicenda che non mi appassiona. Il problema è un altro. Rifleffere a tutti i livelli sugli esecutivi e sulla loro riduzione numerica. In un periodo di ristrettezze economiche per i cittadini, gli enti pubblici devono stringere la cinghia".

Lei è stato assessore alle Finanze. Quanto costa un assessore alla collettività?

"Lo stipendio è di 1200 euro al mese, circa 15mila euro netti all'anno, cui vanno sommati gli oneri riflessi. Il totale è sui 21mila euro".

A Vasto, a distanza di un anno e quattro mesi dalle elezioni, è necessario un rimpasto di Giunta?

"A distanza di oltre un anno dall'avvio del secondo mandato amministrativo del centrosinistra vastese è necessario fare il punto della situazione e verificare il grado di attuazione del programma su cui la coalizione ha ottenuto la fiducia degli elettori".