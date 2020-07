Il mercato coperto di Santa Chiara è senza dubbio uno dei luoghi caratteristici della città. Peccato che nel corso degli anni sia stato quasi completamente lasciato all'abbandono. In tutte le città, specie quelle del nord italia, i mercati coperti sono luoghi dove acquistare prodotti genuini a chilometri zero e anche dove incontrarsi, per scambiare due chiacchiere. Non è raro vedere i turisti che frequentano questi mercati, che diventano quindi anche un fiore all'occhiello dell'offerta turistica di una città.

Dalle immagini del filmato si vede quanta gente si reca qui a fare la spesa. Chissà cosa potrebbe essere il mercato di Santa Chiara una volta riqualificato come si deve. Gli operatori e tanti cittadini hanno più volte chiesto interventi. Si sono fatte ipotesi,progetti e quant'altro. Ma poi il mercato resta così.