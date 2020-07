Rimpasto chiesto dal Psi, Lapenna:

Lunedì iniziano le consultazioni. Luciano Lapenna sentirà gli umori dei 6 partiti della maggioranza che lo sostiene in Consiglio comunale: Pd, Psi, Sinistra ecologia e libertà, Giustizia sociale, Italia dei valori e Rifondazione comunista. I socialisti, che ora hanno tre consiglieri (Gabriele Barisano, Luigi Masciulli e Corrado Sabatini) vogliono un assessorato. E chiedono anche la riduzione del numero degli assessori da 7 a 6. Per il sindaco di Vasto sarà difficile far quadrare i conti. Anche perché, al momento, nessuno è disposto a fare un passo indietro.

Sindaco, come risponde alla richiesta dei socialisti?

"Lunedì incontrerò i rappresentanti delle singole forze politiche della maggioranza per ascoltare le loro posizioni. Poi ci rivedremo tutti insieme. Credo, però, che su questa lettera del Psi si sia banalizzato, incentrando la discussione solo sull’assessorato. Il Partito socialista pone delle questioni relative all’attuazione del programma e ci chiede di accelerare rispetto alla realizzazione di cose dettagliate. Sono molto fiducioso sul fatto che le forze politiche della maggioranza riescano a trovare un accordo".

E se non dovessero accordarsi? Per lei diventerebbe difficile risolvere il problema.

"Ora non mettiamo il carro davanti ai buoi. Vediamo che succede. Del resto, sono trascorsi 16 mesi dall'inizio del mandato e può essere il momento di una riflessione attenta".