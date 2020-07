"Il Pd non è disposto a veder ridotto il proprio peso nella squadra di governo della città". Traduzione: se il Psi chiede un assessorato e il sindaco dovesse decidere di darglielo, non dovrà essere il Partito democratico a perdere un assessore.

Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto, tiene il fronte: nessun passo indietro.

Del Casale, il Partito socialista ha avanzato due richieste che possono sconvolgere gli equilibri nella maggioranza di centrosinistra che amministra il Comune di Vasto: i socialisti vogliono un assessorato ma, allo stesso tempo, chiedono al sindaco Lapenna di ridurre il numero degli assessori. Le poltrone non bastano per tutti.

"Ogni partito fa le sue valutazioni. Probabilmente il Psi, che con 3 consiglieri comunali è il secondo gruppo consiliare, vuole far pesare in questo modo la sua consistenza numerica. Ma questo è un problema che non riguarda il Partito democratico. I poteri di scelta della Giunta sono tutti nelle mani del sindaco. E' lui che decide la squadra di governo della città".

E se al Partito democratico, che ha tre assessori (Vincenzo Sputore, Lina Marchesani e Nicola Tiberio), fosse chiesto di fare un passo indietro?

"Non siamo disposti a farlo. Siamo il gruppo consiliare più numeroso, con un rapporto di due consiglieri comunali per ogni assessore. Ma non è solo un fatto numerico, che è meno importante rispetto al dato politico: il Pd ha sempre collaborato fattivamente all'attività dell'amministrazione. Lo ha fatto attraverso la mediazione e il lavoro. Per questo il Partito democratico non è disposto a veder ridotto il proprio peso nella squadra di governo della città. Mi aspetto che il sindaco ci convochi e ci proponga le sue decisioni".