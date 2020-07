Gentile Redazione, nella vostra rubrica "curiosità" ho avuto la gradita sorpresa di vedere e ascoltare lo "Youtube" de "La mijelle no", parodia di "Ma la notte no" di Renzo Arbore (clicca qui) e mi piacerebbe conoscere l'autore del testo della parodia.

A parte la premessa, va precisato che l'idea di parodiare la canzone di Arbore non è nata nel 2010, in occasione della "diatriba" mijelle si - mijelle no, ma proprio negli anni (1985-1988) quando andavano in onda in TV i programmi come: "Quelli della notte" e poi "Indietro tutta".



In quegli anni le canzoni di Arbore hanno ispirato altre 2 parodie sempre su argomenti vastesi: oltre ("Vitten' a Lu Uaste"... con sottotitolo "La mijelle no", parodia de "Ma la notte no"), è nata "Vacanze a Vasto", con sottotitolo "T'adà da' da fa' s'adà minì", parodia di "Grazie dei fiori...bis" e poi "Il fegatazzo", parodia de "Il materasso".

Se qualcuno vuole conoscere i testi, può trovarli sul sito Vastospa, che raccoglie tanto materiale sulla nostra città (clicca qui)

Se poi qualcuno ha anche piacere a cantare e pubblicare queste parodie, e cita anche l'autore... anche per l'autore è un piacere!

Vi ringrazio, vi saluto e tifo per voi.



Fernando D'Annunzio

Nel video la canzone "Il Materasso"