E' il giovane fotografo vastese Riccardo Bruni add inviarci questa sua elaborazione grafica, che mostra una versione di piazza Rossetti in tre diversi momenti storici. C'è la parte come la vediamo oggi, una fila di case che fa da "cornice" all'attuale perimetro e c'è la parte romana. Le mura riaffiorate durate i lavori di pavimentazione dell'anello intorno a piazza Rossetti hanno fatto riaccendere il dibattito in città.

Ciò che si trova a qualche metro di profondità è un vero tesoro dal valore inestimabile. Più volte nel corso degli anni è stata lanciata la proposta di "sventrare" la piazza per riportare alla luce le bellezze archeologiche che si trovano sottoterra. Un progetto con dei costi elevatissimi, insostenibili per quella che è l'attuale situazione economica, e con modalità di realizzazione complesse. E allora non rimane che affidarsi alla fantasia e sognare un po', cercando di immaginarsi come potrebbe essere una piazza a due livelli. E chissà che un domani...