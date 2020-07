"Il Porto di Vasto ha sempre sofferto la lontananza e la freddezza dell'amminsitrazione. Ora, fortunatamente, vedo che non è così". Torna a Vasto dopo 10 anni il capitano di fregata Fabrizio Giovannone, nuovo comandante del Compartimento Marittimo di Ortona. Giovannone, dieci anni fa è stato al comando dell'Ufficio circondariale marittimo di Punta Penna. Questa mattina è stato ricevuto in Municipio dai rappresentanti dell'amministrazione comunale.

"E' stata una bella emozione tornare in città, dopo avervi vissuto per due anni. Il comandante D'Urso mi ha fatto visitare il porto e devo dire che è una realtà consolidata e cresciuta, nonostante il periodo di crisi. Noto con piacere che oggi c'è maggiore vicinanza e attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Non è stato sempre così. Il porto si trova a Punta Penna, che è distante dal cuore della città -spiega il capitano di fregata-, quindi c'è il rischio che chi opera nella Guardia costiera viva una sorta di sensazione di frontiera.

Il nuovo piano regolatore, che il neo comandante sta portando avanti proficuamente, servirà a dare impulso alle attività portuali". Giovannone, con il nuovo incarico assunto, avrà il compito di coordinare le attività portuali e della Guardia costiera, oltre ad essere il comandante del porto di Ortona.