Riparte nel migliore dei modi la stagione sportiva di Gaia Smargiassi, la giovanissima campionessa di tennistavolo della San Gabriele. La settimana scorsa Gaia ha ottenuto il secondo posto nel trofeo nazionale di Caserta. La piccola pongista vastese ha vinto una entusiasmante finale contro la coetanea Lucia Macchione. Solo Lucrezia Assogna, di Silvi, è riuscita a batterla, conquistando la vittoria del Torneo. Il podio a Caserta era tutto abruzzese, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dai tecnici del settore giovanile, che stanno ridando vigore a questa disciplina.

Quello di Caserta era il primo appuntamento della stagione sportiva 2012/2013, che vedrà la società del presidente Ciaffi impegnata nei campionati di serie C e D con ben quattro formazioni. Di queste una sarà composta dai giovanissimi, guidati quest'anno dall'esperto tecnico Paolo Caserta. Sarà il modo per far fare esperienza ai ragazzi, anche di fronte ad avversari più grandi.

Allo stessa tempo continuerà l'attività promozionale con i ragazzi delle scuole, per rinfoltire le fila della squadra giovanile, dopo il buon inizio dello scorso anno, e riportare il tennistavolo a un buon livello in città.