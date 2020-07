Le opere del disegnatore e pittore Esposyto da Genova (1913/1970) in mostra presso la Galleria d’Arte Arcadia, con sede a Vasto in Piazza Rossetti 33, saranno esposte al pubblico, prima del loro ritorno nella città di Milano, sino a Domenica 7 Ottobre dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Lucio Ricciardi, curatore della mostra e noto gallerista vastese residente nella città meneghina, si dice soddisfatto dell’ottima affluenza di pubblico per questa “prima” esposizione e ringrazia tutti i visitatori e il Dr. Gianfranco Bonacci per l’ospitalità dedicata.