Il Comune chiede il rimborso alle famiglie dei defunti. Succede a Vasto dove a molti cittadini in questi giorni viene recapitata una lettera su carta intestata del Municipio della Città del Vasto. Oggetto: tassa di illuminazione delle lampade votive esercizio 2012.

"Venti euro e 74 centesimi la tariffa del lumino elettrico, poco di più rispetto all'anno scorso", spiega un cittadino che è andato a protestare a palazzo di città. "In più c'è una maggiorazione di 3 euro per un generico rimborso spese. Sono andato a chiedere agli uffici del servizio patrimonio, dove mi è stato detto che non ero il primo a protestare. Ho chiesto il perché di quei 3 euro in più. La risposta è stata disarmante: sono i soldi per le spese relative alla carta. Un solo foglio di carta all'anno: questa lettera con cui viene chiesto agli utenti il pagamento della tassa d'illuminazione delle lampade votive. Un foglio di carta costa 3 euro?".