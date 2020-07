Finalmente partiranno i lavori nell'area degli scavi archeologici in piazza Rossetti. Ieri in Comune è arrivato l'ultimo parere positivo della Soprintendenza ai beni archeologici della regione Abruzzo per il progetto presentato dall'amministrazione comunale. "Con questa risposta affermativa -spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Marra - potremo procedere alla realizzazione dell'opera".

Ad occuparsi di posizionare la vetrata rialzata, non calpestabile, con una ringhiera attorno sarà la ditta Cirulli, la stessa che ha effettuato i lavori di pavimentazione. Verrà installato anche un sistema di areazione. I lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana.

"Ci vorranno 20-30 giorni -spiega l'assessore Marra- per poter vedere l'opera terminata. L'unica variante rispetto al progetto redatto inizialmente sarà un muro di contenimento in cemento, realizzato nella parete opposta a quella del muro romano. E' stato prescritto dalla Soprintendenza. Chiaramente poi verrà intonacato e dipinto per armonizzarlo con i resti romani".

Al massimo entro la fine di novembre, quindi, i vastesi potranno ammirare i resti presenti all'inizio di piazza Rossetti e immaginare, ancora meglio, cosa c'è al di sotto del livello del suolo. Sarà l'occasione, finalmente, di poter presentare quest'area archeologica anche ai turisti che verranno nei prossimi mesi in città. Durante l'estate in molti si sono soffermati vicino alla recinzione, cercando di capire cosa ci fosse lì sotto.