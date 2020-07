"Dalle parole ai fatti". O meglio, dalla legge all'azione. Luigi Cicchini, assistente allenatore della Bcc Vasto Basket lancia il suo appello per la presenza dei defibrillatori in tutte le realtà dove si pratica sport. E' stato il decreto legge Balduzzi, del 13 settembre, a imporre la presenza di queste apparecchiature salvavita in tutti i luoghi dove si svolge attività dilettantistica o agonistica. Ma poi, si sa, dalla teoria passare alla pratica è sempre difficile.



"Io ho vissuto in prima persona questa problematica -racconta Luigi, che qualche mese fa si è sottoposto ad un intervento per impiantare un defibrillatore automatico-. Da quando ho iniziato questo percorso, quasi dieci anni fa, ho capito quanta importanza possano avere queste apparecchiature. Le patologie cardiache, specie nei ragazzi, non si presentano con sintomi. Troppe volte abbiamo dovuto assistere alla morte di sportivi, anche molto giovani, accasciatisi all'improvviso a terra. Il defibrillatore è un importantissimo strumento per salvare la vita delle persone".



In Italia la sensibilizzazione su questo argomento è molto recente. I casi dell'ultimo anno con Morosini, Bovolenta ed altri, hanno traumatizzato l'opinione pubblica. E qualcosa si è mosso. "E' importantissimo che ogni struttura sportiva della città ne abbia uno, oltre a personale in grado di utilizzarlo. Il costo dell'apparecchio e del corso per l'operatore è insignificante di fronte alle vite umane che potrebbe salvare", spiega Luigi.



Il Coni abruzzese si è già attivato con dei corsi che verranno organizzati in tutte le province (clicca qui).



"Lo dico perché ci sono passato. In queste situazioni si è sempre portati a pensare: tra tutti quelli a cui può capitare, proprio a me? E invece mi rendo conto che, anche con i controlli che si fanno per l'attività sportiva, determinate patologie vengono fuori solo su esami specifici e approfonditi. E' chiaro che tutti si augurano che il defibrillatore non debba mai essere utilizzato, ma se c'è solo una volta in cui serve deve essere lì e ci deve essere chi lo sa usare.

Ecco perché è fondamentale essere uniti in questa campagna. Rivolgo il mio appello alle società sportive, alle palestre, ma anche a quei luoghi di intrattenimento dove si trovano centinaia di persone. Compriamo i defibrillatori e formiamo il personale. Nelle manifestazioni sportive ufficiali c'è il personale medico che è in possesso dell'apparecchio. E in tutte le altre, in particolare le gare amatoriali o quelle dei ragazzi?"



Un appello che deve essere raccolto. Ora lo dice anche la legge, ma deve essere una sensibilizzazione che unisce tutte le società che in città fanno sport. "La vita umana è troppo preziosa per essere lasciata scappare via perché non c'era un defibrillatore. Questa è un'iniziativa che dobbiamo portare avanti tutti insieme: istituzioni, società, sportivi e genitori".