Un incontro speciale quello fatto ieri dalle ragazze della San Gabriele Volley. Ieri a Vasto c'era Paolo Nicolai, giocatore di beach volley della nazionale italiana che, in coppia con Daniele Lupo, ha disputato le Olimpiadi di Londra, ottenendo ottimi risultati. L'ortonese Nicolai era a Vasto per incontrare i tecnici vastesi Marcovecchio, De Marinis e Checchia, e parlare di progetti legati al beach volley per la prossima stagione estiva.

Su richiesta dello stesso Marcovecchio, suo allenatore ai tempi delle nazionali giovanili di beach volley, il campione azzurro ha fatto visita alle ragazze che stavano svolgendo i loro allenamenti pomeridiani. Emozionatissime quando lo hanno visto entrare, le giovani promesse della pallavolo hanno avuto anche l'occasione di fare qualche scambio con lui. "Ettore, non farmi fare figuracce!", ha detto Nicolai, che dopo le Olimpiadi di Londra si è concesso il meritato riposo. Il giovane talento italiano è poi rimasto ad osservare l'allenamento del gruppo, complimentandosi con i tecnici per il buon livello espresso dalle ragazze.

Foto di gruppo, da conservare nell'album dei ricordi e poi di nuovo a fare allenamento. Nicolai, poi, è rimasto per incontrare anche le ragazze che fanno parte della prima squadra e che disputeranno il campionato di serie C. Per loro l'emozione è stata doppia, visto che hanno iniziando a "fare sul serio" anche sulla sabbia del beach volley, quindi trovarsi con un campione della disciplina ha rappresentato una grande opportunità.

Paolo Nicolai è poi ripartito alla volta della sua Ortona, promettendo che tornerà presto a fare visita alle squadre vastesi. Del resto lui da queste parti è venuto tante e tante volte quando giocava nelle giovanili della sua città. Lo spirito e l'umiltà sono rimasti gli stessi, cosa non di poco conto se si pensa che questo ragazzo è stato alle Olimpiadi da protagonista, togliendosi tra l'altro la soddisfazione di battere i campioni americani. Sui campi da beach volley il futuro è senz'altro suo. Ora che sta riprendendo pian piano attività, Nicolai tornerà ad allenarsi e a giocare, con un grande obiettivo, quello di Rio 2016, dove non ci sono dubbi che sarà tra i grandi protagonisti.

Nel video è la giovane Maria Vittoria De Lena a fare qualche scambio con Nicolai.