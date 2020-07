Inciviltà, crudeltà. Non ci sono altre parole per definire il gesto di chi, ieri sera, dopo aver rinchiuso tre cuccioli in un sacco di plastica, li ha gettati lungo la scarpata che costeggia la provinciale tra Palmoli e Carunchio. Fortunatamente, un cittadino di Carunchio, il signor Angelo, che passava da quelle parti, è stato richiamato dai guaiti dei poveri animali. Non riuscendo a raggiungerli ha allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto.

"Siamo stati chiamati dal responsabile di distaccamento Nicola Bozzelli -racconta Eustachio Frangione, responsabile del gruppo comunale di protezione civile di Vasto-, per poter andare a recuperare i cuccioli". Partire da Vasto avrebbe richiesto troppo tempo, così è stato interessato il gruppo di Protezione civile di Carunchio. "Sul posto si sono portati i fratelli Giulianelli, che sono riusciti a trovare e recuperare i tre cuccioli". Nel frattempo una squadra era partita da Vasto. Ora i tre cagnolini sono presso la sede della Protezione civile, in attesa di una sistemazione.

Un episodio come purtroppo ne accadono tanto, in cui gli uomini riescono a dimostrare tutta la loro crudeltà. Fortunatamente, grazie all'intervento delle squadre di soccorso, questa volta l'avventura si è conclusa positivamente per i tre cuccioli, che ora cercano una nuova casa.