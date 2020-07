Pena ridotta da 6 a 5 anni e concessione degli arresti domiciliari da scontare nel Santuario di Santa Maria dei Bisognosi, a Carsoli. Lo ha deciso oggi la Corte d'Appello dell'Aquila nella sentenza con cui ha disposto uno sconto di pena per Alessadro Iarocci, il 43enne vastese che a maggio del 2011 sparò a un amico davanti a un bar di Vasto Marina.

Cinque colpi ferirono Graziano Scutti, coetaneo di Iarocci. La vittima fu operata d'urgenza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Raggiunto da una pattuglia dei carabinieri mentre si allontanava dal luogo in cui aveva commesso il fatto, Iarocci era stato arrestato. In primo grado il Tribunale di via Bachelet gli aveva inflitto 6 anni di reclusione, ora ridotti a 5. Ne deve scontare poco più di 3. Stamani la sentenza emessa dalla Corte d'Appello. Il collegio di magistrati era presieduto da Franca Bandera.

"La nostra tesi è stata accolta", commenta l'avvocato Massimiliano Baccalà, che insieme al suo collega Fiorenzo Cieri ha difeso l'imputato. "Gli sono anche stati concessi i domiciliari, da scontare presso il Santuario della Madonna dei Bisognosi, gestita dal vastese padre Giancarlo Marinucci".