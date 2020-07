Si apre oggi la campagna di tesseramento del Partito democratico di Vasto. Iscritti che vogliono rinnovare la tessera e simpatizzanti che intendono iscriversi per la prima volta possono farlo ogni giovedì e venerdì dalle 18 alle 20 nella sede di piazza del Popolo, di fianco a Palazzo D'Avalos.

"L’avvio della campagna di tesseramento al poartito non vuole essere una semplice riconsegna delle tessere, ma anche un momento di incontro e di discussione con i cittadini. In un momento in cui il sentimento di antipolitica sembra prevalere vogliamo dimostrare che di buona politica c’è sempre bisogno", si legge in una nota del segretario cittadino, Antonio Del Casale: "Sfide fondamentali per il futuro della città e del Paese che il Pd non può giocare senza i propri iscritti, elettori, militanti e che ha bisogno, per essere vinta, del contributo di tutti. Siamo fiduciosi e sicuri di poterci riuscire perché sappiamo di poter contare su un Partito che può vantare una grande tradizione popolare, di buona politica e radicato nella città".