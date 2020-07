La mijella, il nome in dialetto vastese del cefalo, era finita agli onori delle cronache nell'estate 2010, quando in città divampò la polemica dopo il suo inserimento nella ricetta del brodetto di pesce. "Mijella sì o mijella no?" Subito si crearono le due fazioni che dibatterono a lungo su quale fosse la ricetta doc. La mijiella è diventata così famosa da essere finita in una canzone.

A cantare la ricetta del brodetto, in occasione di una serate delle feste patronali, sono stati i Marron Glacés, la popolare band folk&roll, con l'ospite d'onore Luigi Porreca. Sulle note di "Ma la notte no" di Renzo Arbore, ecco che viene snocciolata la ricetta del brodetto di pesce alla vastese, tra il divertimento del pubblico presente. Alessandro Cordisco ha girato un video dell'esibizione che ha pubblicato su Youtube e che noi vi proponiamo.