Al Comune di Vasto tira aria di rimpasto di Giunta. Ad agitare le acque del centrosinistra potrebbe essere stamattina il Partito socialista.

Il segretario cittadino del Psi, Luigi Rampa, ha convocato per le 11, in un bar di corso Italia, una conferenza stampa cui parteciperanno i tre consiglieri comunali: Gabriele Barisano (capogruppo), Luigi Masciulli e Corrado Sabatini, che da qualche settimana è tornato sotto il simbolo della rosa dopo 6 anni di militanza nell'Italia dei valori, partito in cui è stato eletto nel 2006 e nel 2009, ricoprendo le cariche prima di assessore e poi di capogruppo in Consiglio comunale.

Nell'aula Vennitti è cambiata, dunque, la geografia politica: il Psi è il secondo gruppo consiliare dopo il Pd: in una maggioranza di 15 componenti su 24 consiglieri complessivi, può cambiare gli equilibri. Nell'annunciare a ZonaLocale.it l'adesione di Sabatini, alla domanda "chiederete un assessorato?" Barisano aveva risposto: "Penso di sì". Vedremo se la conferenza stampa di oggi servirà a confermare questa intenzione. A quel punto, la patata bollente passerebbe nelle mani del sindaco, Luciano Lapenna. Un problema politico che rischierebbe di sfaldare la maggioranza: gli assessorati sono già 7, il massimo che la legge taglia seggi consente per le città come Vasto. Nessuna delle altre forze di maggioranza è disposta a fare un passo indietro. Partito democratico e Rifondazione comunista lo hanno già detto a chiare lettere. La squadra di governo della città si basa sul risultato elettorale del 2011, non sui cambi di casacca.