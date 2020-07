Tra dieci giorni esatti inizierà la stagione 2012/2013 per la Bcc Vasto Basket. Le due prove nel quadrangolare Trofeo San Michele, vinto dai biancorossi, sono state confortanti. Dei nuovi arrivati, però, non è stato possibile vedere all'opera Cimini, alle prese con un infortunio al ginocchio, che necessita di tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli preventivati.

Proprio per questo la società del presidente Spadaccini sta vagliando una serie di possibilità, per cercare di mettere un altro uomo a disposizione di coach Di Salvatore. Per le caratteristiche di questa squadra, la natura del gioco dovrebbe essere differente dalle scorse stagioni. Non c'è un "lungo" vero e proprio. I più alti sono Biagio Sergio e Luca Di Tizio che sfiorano appena i due metri.

Si punterà sul gioco corale e sulle ottime capacità al tiro dei cestisti vastesi. Due su tutti i cecchini Di Lembo e Dipierro. In queste settimane continua la campagna abbonamenti per le partite interne dei biancorossi. Soprattutto nelle fasi finali dei play off dello scorso anno l'apporto del pubblico è stato fondamentale per sostenere in giocatori nel raggiungere la promozione.

La prossima sarà quindi la settimana decisiva per definire ogni aspetto importante e poi prepararsi alla prima sfida in casa, domenica 14 settembre, subito contro la favorita del campionato. Al PalaBcc arriverà il Taranto, per un esordio che promette spettacolo.