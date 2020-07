Il conto dei danni in viale Paul Harris lo paghino i giostrai. Lo chiede Fabrizio, un lettore di ZonaLocale.it.

"Leggo a malincuore che, a causa del posizionamento delle giostre per le festività del santo patrono di Vasto, aiuole, pali, la location in genere adiacente il PalaBCC è stata letteralmente devastata .

Penso che Vasto non deve dar segnale d’essere zona franca e spero che le autorità comunali non impiegano soldi dei contribuenti per sistemare i danni.

Opportuno invece richiamare all’appello i giostrai intervenuti e presentargli il conto in modo da fargli capire che non possono venire qui e fare quello che vogliono senza rispetto della città che li ospita.

Non è solo una questione limitata ai giostrai ma che interessa la città tutta, per tutto l’anno si notano danni e gesti di mera inciviltà, non ultimo il caso delle fioriere lungo la loggia Amblingh.

E’ ora che si intervenga in maniera decisa sulla questione civile a Vasto, ormai sono anni che assistiamo ad un degrado culturale e civico che lascia interdetti e sgomenti.

Si intervenga sulle scuole, sulle famiglie, direttamente ma è ora che si metta un freno a questo declino progressivo.

Penso che tutti i cittadini rispettosi delle regole siano stufi del malessere esistente e stanchi di vedere soldi pubblici buttati per recuperare i danni fatti da altri.

Il grado di civiltà di una città si misura anche dal suo aspetto e il tutto non può essere addebitato agli organi competenti ma anche e soprattutto al singolo cittadino che giorno dopo giorno rispetta l’ambiente in cui vive come se fosse dentro casa sua".