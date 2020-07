Esordio amaro per il Virtus Cupello nella stagione 2012/2013. La squadra che milita nel campionato di calcio a 5 di serie C è stata eliminata nel primo turno di Coppa Italia. I ragazzi allenati anche quest'anno da mister Giampaolo Porfirio, dopo una vittoria di misura ottenuta sul sintetico di Ortona, contro il Tombesi, con il risultato finale di 3-2, sono costretti a cedere tra le mura amiche.

Finisce 7-5 per gli ospiti, con i rossoblu protagonisti di una gara deludente dal punto di vista tattico e tecnico. La prima frazione di gioco si era chiusa con il vantaggio del Virtus Cupello per 4-3, con una tripletta di Sante Mileno, punto di riferimento della squadra ed una di Gianluca Scafetta. Al ritorno in campo, però, gli ortonesi hanno messo alle corde i padroni di casa, rimontando lo svantaggio e costruendo quel margine che neanche le reti dei soliti Mileno e Scafetta riescno a colmare. Finisce 7-5 per gli ospiti, con la somma delle reti delle due sfide che vede prevalere il Tombesi.

Ora, dopo altre due settimane di allenamenti, in cui mister Porfirio continuerà a lavorare per mettere a punto i meccanismi di gioco, l'attenzione si sposta al campionato che inizierà il 13 ottobre.