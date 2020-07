Tagliente critica il suo partito:

Sulle decisioni riguardanti i fondi Fas da destinare al territorio abruzzese le decisioni sono state prese solo da poche persone, senza neanche sentire i consiglieri regionali. Le questioni che riguardano tutti i cittadini vengono determinate nelle segrete stanze. L'accusa non viene dall'opposizione, ma dallo stesso centrodestra che governa dal 2008 la Regione Abruzzo.

Giuseppe Tagliente, consigliere regionale del Pdl, si definisce "basito, impietrito, attonito, sbigottito, allibito,stupefatto, incredulo, esterrefatto. Sono gli aggettivi che mi vengono in mente nell’ apprendere che la Giunta Regionale ha ieri mattina approvato, in tutta fretta e con i minuti contati in attesa dell’arrivo del dottor Gianni Letta, la delibera sui Fas. E dire che appena il giorno prima la riunione di maggioranza, tenutasi a Caramanico, aveva rinviato la discussione sull’argomento che pure era stato inserito all’ordine del giorno. È così che ormai si fa nel Pdl e nella maggioranza che governa la Regione: nessuna discussione, decisioni verticistiche dalle quali vengono esclusi sistematicamente i consiglieri, destinazioni (a proposito di Fas) di fondi in favore dei territori di cui sono espressione gli assessori e quindi distribuzioni spesso cervellotiche, sempre clientelari, destinate a non produrre ricadute economiche sull’Abruzzo. Di fronte a quest’ultima decisione mi vien da dire, con tanta ma tanta amarezza, che i vertici del Pdl abruzzese devono probabilmente aver storpiato il nome dell’albergo che ha ospitato la riunione di maggioranza da Rèserve a reservé. Riservato solo a loro".